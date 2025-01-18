Симеоне: Когда привыкаешь побеждать, проигрывать очень тяжело

Главный тренервысказался о матче против(0:1).

«Давайте говорить по порядку. Мы провели 15 замечательных матчей, которые войдут в историю клуба. Это очень полезно и красиво. Мы приложили огромные усилия, чтобы добиться этого, и это принесло нам пользу в чемпионате, Кубке и Лиге чемпионов.

Сегодня в первом тайме казалось, что команда была близка к тому, чтобы забить. Были моменты, в которых мы могли бы действовать лучше. В начале матча они хорошо играли через фланги и делали навесы, которые создавали опасность. Мы стремились победить.

Во втором тайме, после забитого гола, "Леганес" оборонялся гораздо лучше, действовал более организованно. Без Серлота нам не хватало рослых игроков, и мы нашли альтернативу в лице Ниньо и пытались понять, сможем ли мы найти его подачей с фланга.

"Леганес" очень хорошо сыграл в обороне. У нас был пенальти, а затем и последний момент, который выглядел голевым... Прежде всего, я хочу поздравить игроков с усилиями, которые они прилагали до сегодняшнего дня, и с чувством, что мы многое сделали хорошо, но мелкие детали сыграли не в нашу пользу», — приводит слова Симеоне As.

Календарь и таблица испанской Примеры

У «Леганеса» теперь стало 22 очка и 15-е место в турнирной таблице, «Атлетико» (44) — первый.