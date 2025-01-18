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    Мотта: Ребята отлично справились, и я рад, что все получилось

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    Главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта высказался о матче против «Милана» (2:0).

    Тьяго Мотта
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    Тьяго Мотта

    «Мы каждый день работаем, чтобы побеждать, на каждой тренировке. Перед сегодняшним матчем мы провели много работы, мы сыграли хорошо. Я благодарю своих ребят, которые растут и добились таких результатов.

    В последнем матче против "Аталанты" мы допустили несколько технических ошибок, которые придали уверенности сопернику. Сегодня мы играли на высоком уровне. Это помогает психологически, потому что соперники понимают, что им противостоит команда, которая играет в хороший футбол.

    Мы хотели играть агрессивно, а также помешать спокойствию Меньяна при игре ногами, потому что он часто бывает свободен, когда мяч у него. Ребята отлично справились, и я рад, что все получилось», — приводит слова Мотты сайт Джанлуки Ди Марцио.

    Календарь и таблица Серии А

    «Ювентус» смог набрать 37 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице Серии А. У «Милана» остался 31 балл и восьмая строчка.

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