Силкин: Не было никакого смысла, чтобы Тюкавин ехал на сбор больным

Экс-тренер московскогопрокомментировал новость об отсутствии нападающего «бело-голубых»на зимних сборах команды из-за болезни.

«Понятно, что не было никакого смысла, чтобы он ехал на сбор больным. Толку от этого никакого, и другие игроки тогда тоже могут заболеть. Никто этого не хочет, никому это не нужно.

Как пропуск первых дней сбора отразится на его подготовке к сезону? Сейчас пропустит немного, но Тюкавин — молодой парень, он должен быстро вернуться в форму», — сказал Силкин «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Тюкавин провел за «Динамо» 18 матчей в рамках РПЛ, забил 7 голов и сделал 2 голевые передачи.