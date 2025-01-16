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    Силкин: Не было никакого смысла, чтобы Тюкавин ехал на сбор больным

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    Экс-тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал новость об отсутствии нападающего «бело-голубых» Константина Тюкавина на зимних сборах команды из-за болезни.

    Константин Тюкавин — нападающий «Динамо»
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    Константин Тюкавин — нападающий «Динамо»

    «Понятно, что не было никакого смысла, чтобы он ехал на сбор больным. Толку от этого никакого, и другие игроки тогда тоже могут заболеть. Никто этого не хочет, никому это не нужно.

    Как пропуск первых дней сбора отразится на его подготовке к сезону? Сейчас пропустит немного, но Тюкавин — молодой парень, он должен быстро вернуться в форму», — сказал Силкин «Матч ТВ».

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    • В нынешнем сезоне Тюкавин провел за «Динамо» 18 матчей в рамках РПЛ, забил 7 голов и сделал 2 голевые передачи.

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