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    Борис Игнатьев «В "Спартаке" очередной эксперимент за большие деньги». Борис Игнатьев — о главных новостях российского и мирового футбола в наступившем году
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    Головин назвал трех российских футболистов, которые способны заиграть в Лиге 1

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    Полузащитник «Монако» Александр Головин назвал российских футболистов, которые способны заиграть в чемпионате Франции.

    Алексей Батраков
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    Алексей Батраков

    «Честно, я очень мало смотрю РПЛ в последние, наверное, два года. Но могу по сборной сказать.

    Если судить по тренировкам в национальной команде, Алексей Батраков очень хорошо выглядел, всегда хорош Иван Обляков.

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    • По остальным — сложнее, я больше слежу за атакующими игроками. Еще, может быть, Константин Тюкавин — он тоже всегда хорошо выглядит.

    Наверное, вот этих троих выделю», — сказал Головин в интервью «Советскому спорту».

    Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в восемь миллионов евро. В текущем сезоне 19-летний футболист провел в РПЛ 17 матчей, забил 10 мячей и сделал шесть результативных передач.

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