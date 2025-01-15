Головин назвал трех российских футболистов, которые способны заиграть в Лиге 1

Полузащитник «Монако»назвал российских футболистов, которые способны заиграть в чемпионате Франции.

«Честно, я очень мало смотрю РПЛ в последние, наверное, два года. Но могу по сборной сказать.

Если судить по тренировкам в национальной команде, Алексей Батраков очень хорошо выглядел, всегда хорош Иван Обляков.

По остальным — сложнее, я больше слежу за атакующими игроками. Еще, может быть, Константин Тюкавин — он тоже всегда хорошо выглядит.

Наверное, вот этих троих выделю», — сказал Головин в интервью «Советскому спорту».

Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в восемь миллионов евро. В текущем сезоне 19-летний футболист провел в РПЛ 17 матчей, забил 10 мячей и сделал шесть результативных передач.