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    Фернандеш: Было бы здорово, если бы Роналду осуществил мечту и выиграл ЧМ

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Португалии Португалия Криштиану Роналду Саудовская Про-Лига Аль-Наср Эр-Рияд
    Хавбек «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Бруну Фернандеш высказался о возможном участии Криштиану Роналду на ЧМ-2026.

    Бруну Фернандеш
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    Бруну Фернандеш

    «Я не просто верю, но и практически уверен, что так и будет. Было бы здорово, если бы Криштиану Роналду осуществил свою мечту, выиграв чемпионат мира со своей сборной — не только для себя, но и для всех нас, португальцев.

    Мы действительно хотим подарить титул нашей стране. Для него, как главной фигуры в нашем футболе, это было бы лучшим завершением карьеры.

    Даже если он выиграет чемпионат мира, я не знаю, захочет он остановиться или останется еще ненадолго. Всегда есть что улучшить и чему научиться.

    Вы можете видеть, что Криштиану с каждым годом хочет большего, хочет быть лучше. Для тех, кто все еще сомневается, он делает все больше и больше. Главное для нас — поехать на чемпионат мира и победить. Это мечта всех нас, тех, кто любит Криштиану Роналду и нашу страну.

    Для Криштиану было бы огромным достижением завершить карьеру в сборной, выиграв два самых важных трофея — Евро и чемпионат мира. Португалии никогда раньше это не удавалось. Победу на чемпионате мира в Португалии праздновали бы не один день, а скорее целую неделю», — цитирует Фернандеша Goal.

    Напомним, что 39-летний Роналду сейчас выступает за саудовский «Аль-Наср».

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