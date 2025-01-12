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    «Барселона» разгромила «Реал» в финале Суперкубка Испании

    «Реал» — «Барселона»: счет матча 2:5, обзор голов

    Футбол Суперкубок Испании Футбол Испании Реал Мадрид Барселона
    В решающем матче Суперкубка Испании мадридский «Реал» неожиданно с крупным счетом уступил «Барселоне» — 2:5.

    Рафинья
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    Рафинья

    Уже в первом тайме каталонцы выигрывали со счетом 4:1.

    Счет открыл на пятой минуте Киллиан Мбаппе, через 17 минут Ламин Ямаль забил ответный гол.

    На 36-й минуте Роберт Левандовский вывел гостей вперед, а потом Рафинья (39-я) и Алехандро Бальде (45+10-я) забили еще по мячу.

    На 48-й Рафинья оформил дубль и сделал счет 5:1 в пользу «Барселоны».

    Второй мяч «Реал» забил на 60-й минуте, это сделал Родриго.

    С 56-й минуте «Барселона» играла в меньшинстве после удаления Войцеха Щенсного.

    Футбол. Испания. Суперкубок
    Реал Мадрид — Барселона 2:5
    Голы: 1:0 Килиан Мбаппе (5'), 1:1 Ламин Ямал (22'), 1:2 Роберт Левандовски (пенальти) (36'), 1:3 Рафаэл Диас (39'), 1:4 Алекс Бальде (45 + 10'), 1:5 Рафаэл Диас (48'), 2:5 Родриго (60') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Антонио Рюдигер, Ферлан Менди (Фран Гарсия, 75'), Орельен Чуаэми (Лука Модрич, 64'), Федерико Вальверде, Эдуардо Камавинжа (Даниель Себальос, 46'), Джуд Беллингхэм, Лукас Васкес (Raul Asencio, 52'), Родриго, Винисиус Жуниор (Браим Диас, 76'), Килиан Мбаппе Барселона: Войцех Щенсны, Алекс Бальде, Иньиго Мартинес (Рональд Араухо, 28'), Пау Кубарси, Жюль Кунде, Гави (Игнасио Пенья, 59'), Марк Касадо, Роберт Левандовски, Рафаэл Диас (Ферран Торрес, 79'), Ламин Ямал (Даниэль Ольмо, 59'), Педри Предупреждения: Эдуардо Камавинжа (35'), Иньиго Мартинес (45 + 8'), Антонио Рюдигер (53'), Винисиус Жуниор (55'), Орельен Чуаэми (62'), Raul Asencio (77'), Роберт Левандовски (77'), Рональд Араухо (87'), Рафаэл Диас (89') Удаление: Войцех Щенсны (57')
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