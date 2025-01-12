«Реал» — «Барселона»: счет матча 2:5, обзор голов

В решающем матче Суперкубка Испании мадридскийнеожиданно с крупным счетом уступил— 2:5.

Уже в первом тайме каталонцы выигрывали со счетом 4:1.

Счет открыл на пятой минуте Киллиан Мбаппе, через 17 минут Ламин Ямаль забил ответный гол.

На 36-й минуте Роберт Левандовский вывел гостей вперед, а потом Рафинья (39-я) и Алехандро Бальде (45+10-я) забили еще по мячу.

На 48-й Рафинья оформил дубль и сделал счет 5:1 в пользу «Барселоны».

Второй мяч «Реал» забил на 60-й минуте, это сделал Родриго.

С 56-й минуте «Барселона» играла в меньшинстве после удаления Войцеха Щенсного.