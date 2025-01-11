В «Эвертоне» прокомментировали назначение Мойеса

Исполнительный директор «Эвертона»высказался о назначениина пост нового главного тренера. Последним местом работы специалиста был лондонский «Вест Хэм».

«Мы рады, что Дэвид присоединяется к нам в этот важный момент в истории "Эвертона". Имея более чем десятилетний опыт работы в клубе, он является подходящим лидером, который поможет нам провести наш последний сезон на "Гудисон Парк" и перейти на наш новый стадион.

Мы с нетерпением ждем возможности поработать с Дэвидом над созданием основы для новой эры клуба», — приводит слова Уоттса пресс-служба клуба на официальном сайте.

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61-летний Мойес уже тренировал «Эвертон» с 2002 по 2013 год.