«Боруссия» подошла к матчу с лидером с двумя победами подряд. Хозяева разгромили 4:1 «Хольштайн Киль» и выиграли 2:1 у «Хоффенхайма». Эти два результата помогли команды значительно улучшить свое турнирное положение. Теперь «пони» занимают 8-е место в таблице и находятся на расстоянии одного балла от зоны еврокубков.
«Бавария» в прошлом туре разнесла «Лейпциг», забив «быкам» 5 голов. Общий счет поединка составил 5:1. Этот результат позволил гостям набрать 36 очков и сохранить лидерство. В случае победы мюнхенцы оторвутся от «Байера» на 4 пункта.
Прогнозы и ставки
«Бавария» выиграла оба поединка в прошлом сезоне. Здесь в Менхенгладбахе гости победили со счетом 2:1. Это была единственная выездная победа мюнхенцев в пяти последних выступлениях.
- Букмекеры дают следующие котировки: 8.80 на «Боруссию», 5.90 на ничью и 1.34 на «Баварию».
- Эксперты LiveSport.Ru выпустили прогноз на матч с коэффициентом 1.95. Узнать его можно здесь.
- Искусственный интеллект прогнозирует результативный исход 3:2 в пользу «Баварии».
Трансляция матча
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