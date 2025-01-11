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    «Боруссия» М — «Бавария»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    11 января на «Боруссия-Парк» в Менхенгладбахе «Боруссия» примет «Баварию» в рамках поединка 16-го тура немецкой Бундеслиги. Начало игры в 20:30 по московскому времени.

    Джамал Мусиала
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    Джамал Мусиала

    «Боруссия» подошла к матчу с лидером с двумя победами подряд. Хозяева разгромили 4:1 «Хольштайн Киль» и выиграли 2:1 у «Хоффенхайма». Эти два результата помогли команды значительно улучшить свое турнирное положение. Теперь «пони» занимают 8-е место в таблице и находятся на расстоянии одного балла от зоны еврокубков.

    «Бавария» в прошлом туре разнесла «Лейпциг», забив «быкам» 5 голов. Общий счет поединка составил 5:1. Этот результат позволил гостям набрать 36 очков и сохранить лидерство. В случае победы мюнхенцы оторвутся от «Байера» на 4 пункта.

    Прогнозы и ставки

    «Бавария» выиграла оба поединка в прошлом сезоне. Здесь в Менхенгладбахе гости победили со счетом 2:1. Это была единственная выездная победа мюнхенцев в пяти последних выступлениях.

    • Букмекеры дают следующие котировки: 8.80 на «Боруссию», 5.90 на ничью и 1.34 на «Баварию».

    • Эксперты LiveSport.Ru выпустили прогноз на матч с коэффициентом 1.95. Узнать его можно здесь.

    • Искусственный интеллект прогнозирует результативный исход 3:2 в пользу «Баварии».

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Боруссия» М — «Бавария», стартовые составы, статистику команд и коэффициенты букмекеров смотрите на LiveCup.Run.

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