11 января в матче 16-го тура немецкой Бундеслиги сыграют «Боруссия» Менхенгладбах и «Бавария». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Боруссия» М — «Бавария», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Боруссия» М

Турнирное положение: команда из Мёнхенгладбаха находится в борьбе за место в зоне еврокубков.

Менхенгладбахский коллектив в настоящий момент имеет в своем активе 24 балла и располагается на восьмой строчке в турнирной таблице.

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В активе гладбахцев 25 забитых и 20 пропущенных мячей.

Последние матчи: в прошлых турах «жеребята» смогли победить «Хоффенхайм» (2:1) и «Хольштайн Киль» (4:1).

До этого же «чёрно-бело-зелёные» сыграли вничью с Дортмундом (1:1), но проиграли «Фрайбургу» (1:3).

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Во время паузы в чемпионате «Боруссия» в товарищеском матче расписала мировую с «Неймегеном» (2:2).

Не сыграют: под вопросом выход на поле Флориана Нойхауса, Натана Нгуму и Гранта-Леона Раноса.

Состояние команды: в последнее время подопечные Херардо Сеоане идут достаточно хорошо и практически не проигрывают.

Если «Боруссия» продолжит выступать в том же духе, то она точно поборется за место в зоне еврокубков. В прошлом сезоне команда стала только 14-й, а в этом явно рассчитывает на большее.

«Бавария»

Турнирное положение: мюнхенцы продолжают быть главными фаворитами текущего сезона.

Команда из Мюнхена смогла набрать 36 очков и лидирует в турнирной таблице.

«Баварцы» смогли целых 43 раза поразить ворота соперника и 13 раз пропустили в свои.

Последние матчи: мюнхенский коллектив в прошлом туре переиграл «РБ Лейпциг» (5:1).

До этого же «красные» сенсационно уступили «Майнцу» (1:2), но победили «Хайденхайм» (4:2).

Также «звезды юга» выиграли у «ПСЖ» (1:0) и «Шахтера» (5:1) в Лиге чемпионов.

Не сыграют: травмированы Саша Боэ, Йосип Станишич, Мануэль Нойер, Жоау Пальинья и Кингсли Коман.

Состояние команды: пока что «Бавария» комфортно себя чувствует на первом месте в турнирной таблице, имея отрыв в четыре очка от «Байера».

Подопечные Венсана Компани должны просто продолжать в том же духе и тогда чемпионство от них никуда не денется, но любые потери очков «Баварией» возобновят интригу в Бундеслиге.

Статистика для ставок

«Боруссия» проиграла только 1 из последних 7 матчей во всех турнирах

«Байер» выиграл 9 последних матчей во всех турнирах

В последней очной игре «Боруссия» и «Байер» сыграли вничью 1:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 5.20, а победа «Боруссии» — в 6.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.35 и 3.15.

Прогноз: команды в последнее время выступают достаточно результативно, поэтому ждем много голов.

Ставка: тотал больше 3,5 за 1.95.

Прогноз: «Бавария» сильнее своего соперника и должна доказать свое превосходство.

Ставка: победа «Баварии» с форой-1,5 за 2.05.