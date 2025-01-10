будут открывать программу 20-го тура итальянской Серии А. Поединок команд состоится 10 января в 22:45 по мск.

«Римляне» подошли к матчу после поражения от «Ромы» 0:2. Ранее «лациале» сыграли вничью 1:1 с «Аталантой». Глобально на турнирное положение хозяев это не повлияло, но от первой тройки они слегка отстали. Сейчас «Лацио» имеет 35 очков и занимает 4-е место.

Гости из одноименного города борются за выживание. За 18 туров они набрали 18 очков. Отрыв от зоны вылета составляет всего 1 пункт. При этом «Комо» выиграл в двух матчах из трех в Серии А, одолев со счетом 2:0 «Рому» и «Лечче».

Прогнозы и ставки

В первом круге «Лацио» не оставил никаких шансов сопернику и нанес ему крупное поражение со счетом 5:1.

Букмекеры считают «Лацио» фаворитом предстоящей встречи. Коэффициенты на поединок составляют 1.97 и 4.20 соответственно. На ничью можно поставить за 3.50.

Эксперты LiveSport.Ru считают, что «римляне» прервут безвыигрышную серию. Свои ставки они предложили в прогнозе.

ИИ решил всех удивить и выдал итоговый результат 2:0 в пользу «Комо».

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Лацио» — «Комо» и другие поединки чемпионата Италии смотрите на LiveCup.Run.

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