«Римляне» подошли к матчу после поражения от «Ромы» 0:2. Ранее «лациале» сыграли вничью 1:1 с «Аталантой». Глобально на турнирное положение хозяев это не повлияло, но от первой тройки они слегка отстали. Сейчас «Лацио» имеет 35 очков и занимает 4-е место.
Гости из одноименного города борются за выживание. За 18 туров они набрали 18 очков. Отрыв от зоны вылета составляет всего 1 пункт. При этом «Комо» выиграл в двух матчах из трех в Серии А, одолев со счетом 2:0 «Рому» и «Лечче».
Прогнозы и ставки
В первом круге «Лацио» не оставил никаких шансов сопернику и нанес ему крупное поражение со счетом 5:1.
- Букмекеры считают «Лацио» фаворитом предстоящей встречи. Коэффициенты на поединок составляют 1.97 и 4.20 соответственно. На ничью можно поставить за 3.50.
- Эксперты LiveSport.Ru считают, что «римляне» прервут безвыигрышную серию. Свои ставки они предложили в прогнозе.
- ИИ решил всех удивить и выдал итоговый результат 2:0 в пользу «Комо».
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Лацио» — «Комо» и другие поединки чемпионата Италии смотрите на LiveCup.Run.
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