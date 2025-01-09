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    Мартинес — о дисквалификации Винисиуса: Мне это кажется несправедливым

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    Защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес поделился мнением о дисквалификации нападающего «Реала» Винисиуса.

    Винисиус — нападающий «Реала»
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    Винисиус — нападающий «Реала»

    Напомним, что форвард пропустит 2 матча из-за потасовки во время матча Примеры с «Валенсией» (2:1). Винисиус двумя руками толкнул голкипера соперника Столе Димитриевского в область лица и получил краcную карточку.

    «Мне это тоже кажется несправедливым. Несколько лет назад меня дисквалифицировали на четыре матча за гораздо меньшую ошибку, и об этом никто не говорил. Мы не должны молчать об этих несправедливых вещах», — приводит слова Мартинеса Barca Universal.

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