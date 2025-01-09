Мартинес — о дисквалификации Винисиуса: Мне это кажется несправедливым

Защитникподелился мнением о дисквалификации нападающего

Напомним, что форвард пропустит 2 матча из-за потасовки во время матча Примеры с «Валенсией» (2:1). Винисиус двумя руками толкнул голкипера соперника Столе Димитриевского в область лица и получил краcную карточку.

«Мне это тоже кажется несправедливым. Несколько лет назад меня дисквалифицировали на четыре матча за гораздо меньшую ошибку, и об этом никто не говорил. Мы не должны молчать об этих несправедливых вещах», — приводит слова Мартинеса Barca Universal.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти назвал дисквалификацию Винисиуса нечестной.