Спортивный директор «Боруссия» Д продлил контракт с клубом

Себастьян Кель Фото: globallookpress.com
Его новое соглашение будет действовать до 2027 года. В «Боруссии» 44-летний Кель работает на должности спортдира с 2022 года.
Себастьян Кель был довольно известным футболистом и 13 лет провел в составе «шмелей», был капитаном клуба и три раза выигрывал золотые медали в Бундеслиге. Также в его активе Кубок и Суперкубок страны (дважды).
Календарь и таблица Бундеслиги
В составе сборной Германии полузащитник выиграл серебряную и бронзовую медали на чемпионатах мира.