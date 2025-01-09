Спортивный директор «Боруссия» Д продлил контракт с клубом

продолжит работу в качестве спортивного директора с, сообщил официальный сайт клуба.

Его новое соглашение будет действовать до 2027 года. В «Боруссии» 44-летний Кель работает на должности спортдира с 2022 года.

Себастьян Кель был довольно известным футболистом и 13 лет провел в составе «шмелей», был капитаном клуба и три раза выигрывал золотые медали в Бундеслиге. Также в его активе Кубок и Суперкубок страны (дважды).

Календарь и таблица Бундеслиги

В составе сборной Германии полузащитник выиграл серебряную и бронзовую медали на чемпионатах мира.