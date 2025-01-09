Гаджиев: На рынке российских игроков цены не соответствуют качеству

Президент махачкалинскогодал комментарий по поводу возможного усиления команды.

«Конкуренцию мы сможем выдержать только в том случае, если будем успешно готовить своих футболистов. Так как никакой рынок не даст нам хороших игроков по бросовой цене. Для Второй и в отдельных случаях для Первой лиги — да, можно найти игроков с нашими ресурсами. Но не для успешных выступлений в РПЛ. Поэтому мы, в первую очередь, должны ориентироваться не на рынки, а на воспитание своего резерва на уровне современных требований и на то, чтобы выводить имеющихся игроков на более высокую ступень, что пока нам удавалось.

Конечно, мы, как и любой клуб, должны находить квалифицированных футболистов, которые усилили бы команду. И такая работа ведётся. Без неё никуда. Нам сейчас преимущественно нужны игроки группы атаки. По ходу отбора кандидатов могут появиться и футболисты других амплуа. Генеральный директор клуба Шамиль Газизов контролирует это направление, что делать непросто, ввиду того что сегодня даже на рынке российских игроков цены не соответствуют качеству», — приводит слова Гаджиева официальный сайт «Динамо».

Календарь и таблица РПЛ

В настоящий момент «Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.