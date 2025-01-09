Байрамян поделился впечатлениями от победной серии «Ростова» перед зимней паузой

Защитникответил на вопрос о самых запоминающихся матчах в 2024-м году.

«Какой матч запомнился в 2024-м году? На самом деле все. Но больше всего — наша неплохая серия, когда все вокруг говорили, что "Ростов" в яме, что у нас кризис и действительно что‑то было не так.

Если брать с Кубком, то мы выиграли шесть матчей подряд. После этих матчей всегда настроение хорошее. Так уходить в отпуск — это всегда здорово», — сказал Байрамян «Матч ТВ».

После 18-и туров в российской Премьер-лиге «Ростов» занимает 7-е место в таблице с 26-ю очками в активе.