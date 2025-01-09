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    Байрамян поделился впечатлениями от победной серии «Ростова» перед зимней паузой

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    Защитник «Ростова» Хорен Байрамян ответил на вопрос о самых запоминающихся матчах в 2024-м году.

    Хорен Байрамян — защитник «Ростова»
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    Хорен Байрамян — защитник «Ростова»

    «Какой матч запомнился в 2024-м году? На самом деле все. Но больше всего — наша неплохая серия, когда все вокруг говорили, что "Ростов" в яме, что у нас кризис и действительно что‑то было не так.

    Если брать с Кубком, то мы выиграли шесть матчей подряд. После этих матчей всегда настроение хорошее. Так уходить в отпуск — это всегда здорово», — сказал Байрамян «Матч ТВ».

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