Байрамян поделился впечатлениями от победной серии «Ростова» перед зимней паузой

Хорен Байрамян — защитник «Ростова» Фото: globallookpress.com
«Какой матч запомнился в 2024-м году? На самом деле все. Но больше всего — наша неплохая серия, когда все вокруг говорили, что "Ростов" в яме, что у нас кризис и действительно что‑то было не так.
Если брать с Кубком, то мы выиграли шесть матчей подряд. После этих матчей всегда настроение хорошее. Так уходить в отпуск — это всегда здорово», — сказал Байрамян «Матч ТВ».
После 18-и туров в российской Премьер-лиге «Ростов» занимает 7-е место в таблице с 26-ю очками в активе.