Нападающий «Спартака» перейдет в бразильский клуб

Виллиан Жозе Фото: globallookpress.com
По информации UOL Esporte, 33-летний нападающий продолжит карьеру в бразильском клубе «Баия».
Источник отмечает, что стороны уже согласовали условия контракта. Договор будет рассчитан на три года.
Также отмечается, что в подписании Виллиана был заинтересован «Флуминенсе».
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Виллиана Жозе в два миллиона евро.
Виллиан Жозе перешел в «Спартак» летом 2024 года из испанского «Бетиса» за два миллиона евро. С тех он провел за красно-белых 13 матчей и забил один гол.