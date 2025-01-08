Нападающий «Спартака» перейдет в бразильский клуб

покинетво время зимней паузы в российской Премьер-лиге.

По информации UOL Esporte, 33-летний нападающий продолжит карьеру в бразильском клубе «Баия».

Источник отмечает, что стороны уже согласовали условия контракта. Договор будет рассчитан на три года.

Также отмечается, что в подписании Виллиана был заинтересован «Флуминенсе».

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Виллиана Жозе в два миллиона евро.

Виллиан Жозе перешел в «Спартак» летом 2024 года из испанского «Бетиса» за два миллиона евро. С тех он провел за красно-белых 13 матчей и забил один гол.