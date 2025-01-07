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    Кастаньо может покинуть «Краснодар» и перебраться в «Ривер Плейт»

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    Опорником «Краснодара» Кевином Кастаньо заинтересовался аргентинский «Ривер Плейт».

    Кевин Кастаньо
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    Кевин Кастаньо

    Как сообщает агентство Top Champ Sport Management, ведущее дела колумбийского хавбека, руководство «быков» сейчас изучает предложение со стороны аргентинцев и даст ответ в ближайшее время.

    Кастаньо переходил в «Краснодар» летом 2024 года из мексиканского «Крус Асуль» в качестве игрока основного состава сборной Колумбии, но в стане «быков» он сейчас является лишь игроком ротации.

    Календарь и таблица РПЛ

    Всего в этом сезоне 24-летний полузащитник сыграл за команду 21 матч, забил один гол и сделал 4 ассиста. «Краснодар» по итогам 18 туров является лидером РПЛ.

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