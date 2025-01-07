7 января в Лондонеприметв рамках полуфинала Кубка английской лиги. Раунд отыгрывается в два поединка. Начало этой встречи в 23:00 мск.

В новом году «Арсенал» успел провести уже два поединка. 1 января команда Микеля Артеты разделалась с «Брентфордом» в АПЛ, выиграв 3:1. Спустя несколько дней «канониры» не смогли одолеть «Брайтон» и довольствовались только ничьей 1:1. Однако это не помешало хозяевам остаться второй командой турнира. В прошлом раунде Кубка лиги «Арсенал» переиграл «Кристал Пэлас» со счетом 3:2.

«Ньюкасл» идет на серии из шести побед. В рамках одной из них «сороки» одолели «Брентфорд» 3:1 в 1/4 финала Кубка лиги. Последние результаты команды также не могут не радовать. На выезде гости обыграли «Ман Юнайтед» 2:0, а после этого в Лондоне переиграли «Тоттенхэм» 2:1.

Календарь и таблица АПЛ

Прогнозы и ставки

За «Арсеналом» долг с прошлой очной встречи, когда «сороки» выиграли 1:0. Причем за последние 5 игр у команд по две победы. Последнюю встречу на «Эмирейтс» «канониры» выиграли со счетом 4:1.

Букмекеры считают фаворитом матча «Арсенал» — 1.88 на победу «канониров» и 4.25 на победу «сорок». Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.70.

Эксперты LiveSport.Ru полагают, что встреча получится результативной. Свои мысли по поводу исхода поединка они выложили в своем традиционном прогнозе.

Искусственный интеллект пророчит «Арсеналу» победу со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Арсенал» — «Ньюкасл» смотрите на LiveCup.Run.

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