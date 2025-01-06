Кафанов: Карпин может работать сутками без перерыва

Тренер вратарей сборной России ивысказался о

«Охарактеризовать Карпина? Неуемная энергия. Может работать сутками без перерыва. Невероятная уверенность в себе, которая передается игрокам. Никогда не унывает после поражений. За тот период, что мы работаем вместе с Валерием Георгиевичем, он стал тренером, который может решать самые большие задачи. Мне с ним работается легко и комфортно», — цитирует Кафанова «Матч ТВ».

Напомним, что Карпин уже долгое время совмещает посты главного тренера «Ростова» и сборной России.