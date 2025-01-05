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    Анчелотти: Надеемся, что Винисиуса не дисквалифицируют

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о возможной дисквалификации нападающего команды Винисиуса после матча с «Валенсией» (2:1).

    Винисиус — нападающий «Реала»
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    Винисиус — нападающий «Реала»

    «Мы убеждены, что это была не красная карточка, а жёлтая, поэтому надеемся, что его (Винисиуса) не дисквалифицируют.

    Тяжело быть на его месте и мириться со всем, что происходит вокруг, с этими оскорблениями. Но при этом он всё равно пытается быть лучше. Он очень расстроен из-за красной карточки, он извинился, а мы должны смотреть вперед», — приводит слова Анчелотти AS.

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    • В нынешнем сезоне Винисиус провел за «Реал» 15 матчей в рамках испанской Примеры, забил 8 голов и сделал 5 голевых передач.

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