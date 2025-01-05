Анчелотти: Надеемся, что Винисиуса не дисквалифицируют

Главный тренервысказался о возможной дисквалификации нападающего команды Винисиуса после матча с(2:1).

«Мы убеждены, что это была не красная карточка, а жёлтая, поэтому надеемся, что его (Винисиуса) не дисквалифицируют.

Тяжело быть на его месте и мириться со всем, что происходит вокруг, с этими оскорблениями. Но при этом он всё равно пытается быть лучше. Он очень расстроен из-за красной карточки, он извинился, а мы должны смотреть вперед», — приводит слова Анчелотти AS.

В нынешнем сезоне Винисиус провел за «Реал» 15 матчей в рамках испанской Примеры, забил 8 голов и сделал 5 голевых передач.