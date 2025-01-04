Мартинес: Надеемся, что Кейн выиграет свой первый титул и разрушит проклятие

Экс-футболист «Баварии»надеется, что в этом сезоне форвард мюнхенского клубасможет завоевать свой первый трофей.

«В Бундеслиге "Бавария" должна бороться за победу. Всё может случиться, всегда бывают взлёты и падения. Очевидно, что мюнхенцы — главные претенденты. Надеюсь, так и будет и Гарри Кейн наконец-то выиграет титул, который ускользнул от него.

Невероятно, что после 11 побед в Бундеслиге подряд Кейн приходит в "Баварию" и побеждает "Байер"! Мы все хотим, чтобы он выиграл свой первый титул и разрушил это проклятие», — приводит слова Мартинеса Marca.

Календарь и таблица Бундеслиги

В таблице чемпионата Германии «Бавария» идет на первом месте после 15 туров. В активе мюнхенского клуба 36 набранных очков.