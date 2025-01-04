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    Мартинес: Надеемся, что Кейн выиграет свой первый титул и разрушит проклятие

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    Экс-футболист «Баварии» Хави Мартинес надеется, что в этом сезоне форвард мюнхенского клуба Гарри Кейн сможет завоевать свой первый трофей.

    Гарри Кейн
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    Гарри Кейн

    «В Бундеслиге "Бавария" должна бороться за победу. Всё может случиться, всегда бывают взлёты и падения. Очевидно, что мюнхенцы — главные претенденты. Надеюсь, так и будет и Гарри Кейн наконец-то выиграет титул, который ускользнул от него.

    Невероятно, что после 11 побед в Бундеслиге подряд Кейн приходит в "Баварию" и побеждает "Байер"! Мы все хотим, чтобы он выиграл свой первый титул и разрушил это проклятие», — приводит слова Мартинеса Marca.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В таблице чемпионата Германии «Бавария» идет на первом месте после 15 туров. В активе мюнхенского клуба 36 набранных очков.

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