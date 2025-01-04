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    «Бетис» вышел в 1/8 финала Кубка Испании

    «Уэска» — «Бетис»: счет матча 0:1, обзор гола

    Футбол Кубок Испании Футбол Испании Уэска Бетис
    В матче 1/16 финала Кубка Испании «Уэска» потерпела поражение от «Бетиса» со счетом 0:1.

    Иско
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    Иско

    Единственный мяч в этой встрече забил Иско на 38-й минуте.

    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей
    Уэска — Бетис 0:1
    Гол: 0:1 Иско (38') Уэска: Хуан Мануэль Перес, Рубен Пулидо Пеньяс, Хорхе Пулидо, Диего Гонсалес (Хавьер Эрнандес, 71'), Херард Валентин, Игнаси Виларраса Паласиос (Икер Кортахарена, 71'), Хьюго Вальехо (Серхи Энрич, 59'), Хоакин Муньос (Оскар Сиельва, 59'), Патрик Соко, Jose Antonio Abad Martinez, Jorge Martin Jordi (Мигель Лоурейро Амейхеда, 87') Бетис: Диего Льоренте, Натан, Рикардо Родригес, Юссуф Сабали, Джонни Кардозо, Серхи Альтмира (Эсекьель Авила, 46'), Джовани Ло Чельсо, Иско (Седрик Бакамбу, 88'), Витор Уго Роке Феррейра (Матео Флорес, 74'), Абде Эззальзули, Fran Vieites
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