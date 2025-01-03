3 январясыграет в гостях ув рамках поединка 17-го тура чемпионата Португалии, который состоится в 21:00 мск на стадионе «Мадейры».

После 16 туров «Насьональ» набрал 13 очков. С этим результатом клуб занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Португалии. Хозяева смогли одержать одну победу в последних пяти поединках турнира. Это было 14 декабря в матче с «Морейренси» (1:0). После коллектив дважды уступил и один раз сыграл вничью. Последним результатом стало поражение 1:2 от «Риу Аве».

«Порту» набрал серию из четырех побед, причем за весь этот отрезок «драконы» не пропустили ни одного мяча. До этой встречи гости разгромили «Боавишту» 4:0. Это была 13-я победа команды в нынешнем розыгрыше чемпионата Португалии. Она принесла команде 40 очков. На данный момент «Порту» занимает 2-е место в таблице.

Прогнозы и ставки

Команды сыграют впервые с 2021 года. До этого «Порту» регулярно побеждал своего оппонента.

Букмекеры дают такие коэффициенты: 9.80 на победу «Насьоналя», 5.55 на ничью и 1.32 на победу «Порту».

Эксперты LiveSport.Ru уверены в победе гостей. Они предложили свой прогноз с коэффициентом 1.80.

уверены в победе гостей. Они предложили свой прогноз с коэффициентом 1.80. Искусственный интеллект прогнозирует победу «Порту» с минимальным счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Насьональ» — «Порту» смотрите на LiveCup.Run. На сайте также можно найти стартовые составы команд, их статистику и коэффициенты букмекеров.

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