Амарал назвал чудом трансфер Барко в «Спартак»

Бывший спортивный директор «Спартака»поделился мнением об аргентинском полузащитнике красно-белых

Барко перешел в «Спартак» летом 2024 года из «Ривер Плейт».

«С Барко мне пришлось лично лететь в Аргентину, где я провел около двух недель в Буэнос-Айресе, не только чтобы убедить самого игрока, но и чтобы вести переговоры и уговорить "Ривер Плейт" продать игрока, которого они также считали важным для своей команды.

Если позволите, подписание Барко можно считать настоящим чудом. Это лучший игрок "Спартака" и российского чемпионата. Благодаря своему таланту, преданности, характеру и личности он, безусловно, поможет клубу достичь более высоких целей.

Почему я говорю, что подписание Барко было чудом? Во-первых, потому что он уже играл в таком клубе, как "Ривер Плейт", который вместе с "Бокой" является одним из двух крупнейших клубов Аргентины.

Во-вторых, у него уже была солидная зарплата, и он также получил предложения от других клубов, которые предлагали больше денег. Возможно, решающим фактором стала связь, которую мне удалось с ним наладить, и его желание играть за "Спартак" и поработать с тренером Станковиче», — сказал Амарал в интервью Maisfutebol