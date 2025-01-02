«Реал» планирует подписать как минимум трех испанских игроков

Мартин Субименди Фото: globallookpress.com
По информации RM Confidencial, в список трансферных целей «Реала» входит полузащитник «Реал Сосьедада» Мартин Субименди.
Кроме того, «Королевский клуб» рассматривает возможность приобретения атакующего полузащитника «Атлетика» Иньяки Уильямса и защитника «Жироны» Мигеля Гутьерреса.
Ранее Субименди подтвердил, что летом у него было предложение от «Ливерпуля». Также сообщалось, что в его переходе заинтересован «Манчестер Сити».
На Гутьерреса претендует «Манчестер Юнайтед», который в срочном порядке ищет игрока на позицию левого защитника.
Напомним, сообщалось, что защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд уже согласовал контракт с «Реалом».