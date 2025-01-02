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    «Реал» планирует подписать как минимум трех испанских игроков

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    Мадридский «Реал» в 2025 году может приобрести трех испанских футболистов.

    Мартин Субименди
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    Мартин Субименди

    По информации RM Confidencial, в список трансферных целей «Реала» входит полузащитник «Реал Сосьедада» Мартин Субименди.

    Кроме того, «Королевский клуб» рассматривает возможность приобретения атакующего полузащитника «Атлетика» Иньяки Уильямса и защитника «Жироны» Мигеля Гутьерреса.

    Ранее Субименди подтвердил, что летом у него было предложение от «Ливерпуля». Также сообщалось, что в его переходе заинтересован «Манчестер Сити».

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    • На Гутьерреса претендует «Манчестер Юнайтед», который в срочном порядке ищет игрока на позицию левого защитника.

    Напомним, сообщалось, что защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд уже согласовал контракт с «Реалом».

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