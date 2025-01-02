«Реал» планирует подписать как минимум трех испанских игроков

Мадридскийв 2025 году может приобрести трех испанских футболистов.

По информации RM Confidencial, в список трансферных целей «Реала» входит полузащитник «Реал Сосьедада» Мартин Субименди.

Кроме того, «Королевский клуб» рассматривает возможность приобретения атакующего полузащитника «Атлетика» Иньяки Уильямса и защитника «Жироны» Мигеля Гутьерреса.

Ранее Субименди подтвердил, что летом у него было предложение от «Ливерпуля». Также сообщалось, что в его переходе заинтересован «Манчестер Сити».

На Гутьерреса претендует «Манчестер Юнайтед», который в срочном порядке ищет игрока на позицию левого защитника.

Напомним, сообщалось, что защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд уже согласовал контракт с «Реалом».