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    Мхитарян ответил на вопрос о своем будущем в «Интере»

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    Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян дал комментарий по поводу своего будущего в итальянском клубе.

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    «Возможен ли переезд в Саудовскую Аравию? Я слежу за их чемпионатом, хотя не слишком сильно. Там играют многие из моих бывших одноклубников и друзей.

    Что касается будущего, у меня есть контракт с "Интером", и мы посмотрим, что произойдет в конце сезона. Но я рад играть за Интер», — приводит слова Мхитаряна журналист Джанлука Ди Марцио.

    В настоящий момент у Мхитаряна контракт, который рассчитан до лета 2026 года.

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    В этом сезоне армянин от забил 1 мяч и сделал 4 ассиста в 22 матчах за «Интер» во всех турнирах.

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