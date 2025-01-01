Мхитарян ответил на вопрос о своем будущем в «Интере»

Полузащитникдал комментарий по поводу своего будущего в итальянском клубе.

«Возможен ли переезд в Саудовскую Аравию? Я слежу за их чемпионатом, хотя не слишком сильно. Там играют многие из моих бывших одноклубников и друзей.

Что касается будущего, у меня есть контракт с "Интером", и мы посмотрим, что произойдет в конце сезона. Но я рад играть за Интер», — приводит слова Мхитаряна журналист Джанлука Ди Марцио.

В настоящий момент у Мхитаряна контракт, который рассчитан до лета 2026 года.

Календарь и таблица Серии А

В этом сезоне армянин от забил 1 мяч и сделал 4 ассиста в 22 матчах за «Интер» во всех турнирах.