Мармуш высказался об интересе топ-клубов

Нападающийдал комментарий по поводу интересаи других топ-клубов.

«Конечно, ты замечаешь это вскользь. Для меня большая честь, что обо мне говорят. Это говорит о том, что я хорошо работаю. Но в повседневной жизни я об этом не думаю. Моё внимание сосредоточено исключительно на "Айнтрахте" и на том, чтобы добиться здесь успеха.

Какая лига и какой клуб привлекают меня больше всего? Вокруг всегда много спекуляций. Однако на самом деле у меня нет конкретной мечты», — приводит слова Мармуша Bayern & Germany.

В текущем сезоне Мармуш провел 24 матча, в которых забил 18 мячей и сделал 12 результативных передач.