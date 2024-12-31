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    Мармуш высказался об интересе топ-клубов

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    Нападающий «Айнтрахта» Омар Мармуш дал комментарий по поводу интереса «Баварии» и других топ-клубов.

    Омар Мармуш
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    Омар Мармуш

    «Конечно, ты замечаешь это вскользь. Для меня большая честь, что обо мне говорят. Это говорит о том, что я хорошо работаю. Но в повседневной жизни я об этом не думаю. Моё внимание сосредоточено исключительно на "Айнтрахте" и на том, чтобы добиться здесь успеха.

    Какая лига и какой клуб привлекают меня больше всего? Вокруг всегда много спекуляций. Однако на самом деле у меня нет конкретной мечты», — приводит слова Мармуша Bayern & Germany.

    В текущем сезоне Мармуш провел 24 матча, в которых забил 18 мячей и сделал 12 результативных передач.

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