29 декабря в Лондонеприметв рамках матча 19-го тура английской Премьер-лиги. Начало в 18:00 по мск.

После двух побед подряд удачная полоса «Тоттенхэма» закончилась и ей на смену пришла полоса черная. «Шпоры» снова начали терять очки. 22 декабря они на своем поле уступили 3:6 «Ливерпулю», а спустя 4 дня проиграли на выезде «Ноттингему» 0:1. За месяц команда Постекоглу выиграла только один домашний поединок.

«Вулверхэмптон», кажется, восстал из пепла. Команда начала подавать признаки жизни и сейчас спасается от вылета. После серии поражений «волки» смогли обыграть 3:0 «Лестер», что позволило им выбраться из зоны вылета. Закрепить результат команда решила в матче с МЮ, обыграв «красных дьяволов» 2:0.

Календарь и таблица АПЛ

В турнирной таблице у «Тоттенхэм» 23 очка и 12-е место, у «Вулвз» — 15 пунктов и 17-я позиция.

Прогнозы и ставки

Для «Тоттенхэма» «Вулверхэмптон» крайне неудобный соперник. Об этом говорят результаты — 4 победы «волков» в последних 5 матчах. Причем гости обыграли «шпор» в трех матчах подряд.

Это букмекеров не пугает и считают «Тоттенхэм» фаворитом — 1.69 и 4.30 соответственно.

Эксперты LiveSport.Ru полагают, что «шпоры» будут давить соперника результативностью. Подробнее в прогнозе с коэффициентом 2.20.

полагают, что «шпоры» будут давить соперника результативностью. Подробнее в прогнозе с коэффициентом 2.20. Искусственный интеллект спрогнозировал нулевую ничью.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон» смотрите на LiveCup.Run. Сайт также предлагает статистику, стартовые составы и список букмекеров с коэффициентами.

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