ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Милан»«Милан» — «Рома». Онлайн
  • 15:45
    • Источник: Мудрику укололи стволовые клетки коровы в колено в сборной Украины
    Все новости спорта

    «Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол АПЛ Футбол Англии Вулверхэмптон Тоттенхэм Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    29 декабря в Лондоне «Тоттенхэм» примет «Вулверхэмптон» в рамках матча 19-го тура английской Премьер-лиги. Начало в 18:00 по мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    После двух побед подряд удачная полоса «Тоттенхэма» закончилась и ей на смену пришла полоса черная. «Шпоры» снова начали терять очки. 22 декабря они на своем поле уступили 3:6 «Ливерпулю», а спустя 4 дня проиграли на выезде «Ноттингему» 0:1. За месяц команда Постекоглу выиграла только один домашний поединок.

    «Вулверхэмптон», кажется, восстал из пепла. Команда начала подавать признаки жизни и сейчас спасается от вылета. После серии поражений «волки» смогли обыграть 3:0 «Лестер», что позволило им выбраться из зоны вылета. Закрепить результат команда решила в матче с МЮ, обыграв «красных дьяволов» 2:0.

    Календарь и таблица АПЛ

    В турнирной таблице у «Тоттенхэм» 23 очка и 12-е место, у «Вулвз» — 15 пунктов и 17-я позиция.

    Прогнозы и ставки

    Для «Тоттенхэма» «Вулверхэмптон» крайне неудобный соперник. Об этом говорят результаты — 4 победы «волков» в последних 5 матчах. Причем гости обыграли «шпор» в трех матчах подряд.

    • Это букмекеров не пугает и считают «Тоттенхэм» фаворитом — 1.69 и 4.30 соответственно.

    • Эксперты LiveSport.Ru полагают, что «шпоры» будут давить соперника результативностью. Подробнее в прогнозе с коэффициентом 2.20.

    • Искусственный интеллект спрогнозировал нулевую ничью.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон» смотрите на LiveCup.Run. Сайт также предлагает статистику, стартовые составы и список букмекеров с коэффициентами.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» уверенно обыграет «Вест Хэм»?
  • «Вест Хэм» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Венеция» не станет отсиживаться в обороне
  • «Наполи» — «Венеция». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Не пора ли «Ман Сити» и выиграть?
  • «Лестер» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.71
  • Экспресс дня 29 декабря
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •  1.90
  • Прогноз на матч Наполи — Венеция
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Лестер — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  3.50
  • Прогноз на матч Милан — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Ювентус — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Спортинг — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры