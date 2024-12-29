Гасперини: Если бы забили раньше, то могли бы и победить

Главный тренервысказался о матче против(1:1).

«Мы ожидали, что с "Лацио" будет тяжело, такую игру в их исполнении мы уже видели. В первом тайме они определенно выглядели лучше, мы мало что могли противопоставить их скорости, мощи и мастерству.

После перерыва, думаю, мы играли очень хорошо, с правильным настроем. Отыгрались немного поздновато — если бы забили раньше, то могли бы и победить. Обе команды заслуживают похвалы за то, что показали хороший футбол», — цитирует Гасперини Football Italia.

Календарь и таблица Серии А

Бергамаски продолжают лидировать в Серии А с 41 очком. «Лацио» (35) идет четвертым.