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    Гасперини: Если бы забили раньше, то могли бы и победить

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    Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о матче против «Лацио» (1:1).

    Джан Пьеро Гасперини
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    Джан Пьеро Гасперини

    «Мы ожидали, что с "Лацио" будет тяжело, такую игру в их исполнении мы уже видели. В первом тайме они определенно выглядели лучше, мы мало что могли противопоставить их скорости, мощи и мастерству.

    После перерыва, думаю, мы играли очень хорошо, с правильным настроем. Отыгрались немного поздновато — если бы забили раньше, то могли бы и победить. Обе команды заслуживают похвалы за то, что показали хороший футбол», — цитирует Гасперини Football Italia.

    Календарь и таблица Серии А

    Бергамаски продолжают лидировать в Серии А с 41 очком. «Лацио» (35) идет четвертым.

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