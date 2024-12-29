29 декабря 18:00 мск, «Крэйвен Коттедж», Лондон —приметв рамках поединка 19-го тура английской Премьер-лиги.

Команды близко расположены друг к другу в таблице. «Фулхэм» идет 8-м, а «Борнмут» — 6-м. Между ними разрыв всего один пункт. В рамках этого поединка команды разыграют место в зоне еврокубков.

«Фулхэм» в прошлом туре выиграл 2:1 у «Челси». «Борнмут» не смог обыграть «Кристал Пэлас» (0:0), но ранее разгромил на «Олд Траффорд» МЮ 3:0. При этом «вишни» выиграли 3 матча из 5 последних в АПЛ, а также одержали 3 победы подряд на выезде, что выставляет их в более выгодном свете.

Календарь и таблица АПЛ

Прогнозы и ставки

Прошлый матч в Лондоне «коттеджеры» выиграли 3:1. «Вишни» не смогли победить на «Крейвен Коттедж» в последних трех выездах.

Котировки букмекеров говорят в пользу «Фулхэма». Ставки принимаются с такими цифрами: 2.32 победа «Фулхэма», 3.50 ничья и 3.10 победа «Борнмута».

На LiveSport.Ru можно посмотреть прогноз к поединку. Эксперты сайта предложили пару вариантов для ставок.

можно посмотреть прогноз к поединку. Эксперты сайта предложили пару вариантов для ставок. Искусственный интеллект считает, что команды разойдутся ничьей 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Фулхэм» — «Борнмут» смотрите на LiveCup.Run. Помимо трансляции, на сайте можно найти статистику, стартовые составы и список букмекеров с коэффициентами.

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