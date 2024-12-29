Каррагер назвал четыре клуба, которые будут претендовать на победу в ЛЧ

Экс-футболистназвал фаворитов в борьбе за победу в нынешнем сезоне Лиги чемпионов.

«Победителем станет "Интер", "Бавария", "Ливерпуль" или "Реал". В последние несколько лет вы ставили на победу "Реала" или "Манчестер Сити": "Сити" — потому что они были лучшей командой Европы, а "Реала" — потому что они лучшая команда за всю историю соревнования.

Никто не хочет играть с "Реалом" в матчах на вылет, потому что неважно, насколько плохо они играют, они всегда находят способ пройти дальше. Однако в этом году они выглядят не так сильно, поскольку им ещё предстоит заменить Тони Крооса, а после подписания Килиана Мбаппе у них пока нет правильного баланса между атакой и обороной.

"Интер" был близок к этому в 2023 году, когда в финале их обыграл "Сити". В этом году они снова уверенно начали соревнование. Хорошо выглядит и "Бавария", которая к последним стадиям всегда остаётся в выигрыше. И, конечно же, "Ливерпуль", у которого на данный момент 100-процентный показатель побед. Это четыре команды, которых все остальные хотят избежать.

Но Лига чемпионов — лучшее соревнование в мире, потому что стандарты очень высоки, начиная с четвертьфинала, так что любой из финальной восьмёрки может её выиграть», — приводит слова Каррагера The Telegraph.

После 6-и туров общего этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» занимает 1-е место в таблице с 18-ю очками в активе. На 2-й позиции расположилась «Барселона» с 15-ю баллами, а 3-ку лидеров замыкает «Арсенал» (13).