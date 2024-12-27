27 декабря в 22:30 мскприметв рамках матча 18-го тура чемпионата Англии. Поединок пройдет на стадионе «Амекс».

У «Брайтон» продолжается безвыигрышная серия, которая насчитывает уже 5 поединков — 2 поражения и 3 ничьи. В прошлом туре «чайки» не смогли обыграть «Вест Хэм» (1:1). Перед этим они потерпели домашнее поражение от «Кристал Пэлас» со счетом 1:3. На своем поле хозяева не побеждают уже 2 тура.

«Брентфорд» проиграл 3 матча подряд. Гости уступили 1:2 «Челси» и 0:2 «Ноттингему» в АПЛ. Также «пчелы» потерпели выездное поражение от «Ньюкасла» 1:3 в рамках четвертьфинала Кубка лиги.

Календарь и таблица АПЛ

В турнирной таблице АПЛ «Брайтон» и «Брентфорд» практически соседи. «Чайки» занимают 10-е место 25 очками. «Пчелы» идут на две строчки ниже, имея на 2 пункта меньше.

Прогнозы и ставки

В первом круге турнира команды разошлись нулевой ничьей. При этом 2 из 3 матчей соперников завершились мировой.

Котировки букмекеров говорят о том, что «Брайтон» является фаворитом — 1.63 и 5.05 соответственно.

Эксперты LiveSport.Ru ждут равный поединок с небольшим количеством забитых голов. Ставки можно узнать в традиционном прогнозе.

ИИ предсказывает победу «Брентфорда» с результатом 2:1.

Трансляция матча

Смотрите прямую трансляцию матча «Брайтон» — «Брентфорд» на сайте LiveCup.Run.

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