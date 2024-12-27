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    «Брайтон» — «Брентфорд»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    27 декабря в 22:30 мск «Брайтон» примет «Брентфорд» в рамках матча 18-го тура чемпионата Англии. Поединок пройдет на стадионе «Амекс».

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    У «Брайтон» продолжается безвыигрышная серия, которая насчитывает уже 5 поединков — 2 поражения и 3 ничьи. В прошлом туре «чайки» не смогли обыграть «Вест Хэм» (1:1). Перед этим они потерпели домашнее поражение от «Кристал Пэлас» со счетом 1:3. На своем поле хозяева не побеждают уже 2 тура.

    «Брентфорд» проиграл 3 матча подряд. Гости уступили 1:2 «Челси» и 0:2 «Ноттингему» в АПЛ. Также «пчелы» потерпели выездное поражение от «Ньюкасла» 1:3 в рамках четвертьфинала Кубка лиги.

    Календарь и таблица АПЛ

    В турнирной таблице АПЛ «Брайтон» и «Брентфорд» практически соседи. «Чайки» занимают 10-е место 25 очками. «Пчелы» идут на две строчки ниже, имея на 2 пункта меньше.

    Прогнозы и ставки

    В первом круге турнира команды разошлись нулевой ничьей. При этом 2 из 3 матчей соперников завершились мировой.

    • Котировки букмекеров говорят о том, что «Брайтон» является фаворитом — 1.63 и 5.05 соответственно.

    • Эксперты LiveSport.Ru ждут равный поединок с небольшим количеством забитых голов. Ставки можно узнать в традиционном прогнозе.

    • ИИ предсказывает победу «Брентфорда» с результатом 2:1.

    Трансляция матча

    Смотрите прямую трансляцию матча «Брайтон» — «Брентфорд» на сайте LiveCup.Run.

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