Гасперини: Предвидеть 11-матчевую победную серию и лидерство было нелегко

Джан Пьеро Гасперини Фото: globallookpress.com
«Это было сложно предсказать, поскольку в августе у нас были трудности, мы потерпели пару поражений. Так что предвидеть 11-матчевую победную серию и лидерство было нелегко.
Сейчас у нас не может быть каких-то долгосрочных целей — в этом, пожалуй, и заключается красота футбола. Это позволяет пройти такой путь, как в прошлом сезоне, когда никто не представлял, чего в итоге мы добьемся победы в Лиге Европы. Мы не знаем этого даже сейчас — просто стараемся продолжать свое восхождение как можно дольше», — приводит слова Гасперини Calciomercato.
Сейчас «Аталанта» занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А.