Гасперини: Предвидеть 11-матчевую победную серию и лидерство было нелегко

Главный тренердал комментарий по поводу лидерства команды в Серии А.

«Это было сложно предсказать, поскольку в августе у нас были трудности, мы потерпели пару поражений. Так что предвидеть 11-матчевую победную серию и лидерство было нелегко.

Сейчас у нас не может быть каких-то долгосрочных целей — в этом, пожалуй, и заключается красота футбола. Это позволяет пройти такой путь, как в прошлом сезоне, когда никто не представлял, чего в итоге мы добьемся победы в Лиге Европы. Мы не знаем этого даже сейчас — просто стараемся продолжать свое восхождение как можно дольше», — приводит слова Гасперини Calciomercato.

Календарь и таблица Серии А

Сейчас «Аталанта» занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А.