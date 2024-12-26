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    Гасперини: Предвидеть 11-матчевую победную серию и лидерство было нелегко

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Аталанта
    Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини дал комментарий по поводу лидерства команды в Серии А.

    Джан Пьеро Гасперини
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    Джан Пьеро Гасперини

    «Это было сложно предсказать, поскольку в августе у нас были трудности, мы потерпели пару поражений. Так что предвидеть 11-матчевую победную серию и лидерство было нелегко.

    Сейчас у нас не может быть каких-то долгосрочных целей — в этом, пожалуй, и заключается красота футбола. Это позволяет пройти такой путь, как в прошлом сезоне, когда никто не представлял, чего в итоге мы добьемся победы в Лиге Европы. Мы не знаем этого даже сейчас — просто стараемся продолжать свое восхождение как можно дольше», — приводит слова Гасперини Calciomercato.

    Календарь и таблица Серии А

    Сейчас «Аталанта» занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А.

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