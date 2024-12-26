«Фулхэм» вырвал победу у «Челси», «Ноттингем» выиграл у «Тоттенхэма»

Подошли к концу еще две встречи 18-го тура АПЛ.

«Челси» на своем поле уступил «Фулхэму» со счетом 1:2.

На 16-й минуте с передачи Леви Колуилла счет открыл Коул Палмер.

«Дачники» смогли отыграться на 82-й минуте после точного удара Гарри Уилсона, ему ассистировал Тимоти Кастань.

Уже в добавленное время бразильский нападающий Родриго Мунис принес три очка гостям после передачи Саши Лукича.

Футбол. Англия. Премьер-лига Челси — Фулхэм 1:2 Голы: 1:0 Коул Палмер (16'), 1:1 Гарри Уилсон (82'), 1:2 Родриго Мунис (90 + 5') Челси: Роберт Санчес, Мало Гюсто, Олуватосин Адарабиойо, Леви Колвилл, Марк Кукурелья, Мойсес Кайседо, Энцо Фернандес, Коул Палмер, Педру Нету, Джейдон Санчо, Николас Джексон (Кристофер Нкунку, 73') Фулхэм: Бернд Лено, Энтони Робинсон, Кэлвин Бейсси, Йоаким Андерсен, Исса Диоп, Тимоти Кастань, Саша Лукич, Андреас Перейра (Томас Кейрни, 73'), Рауль Хименес (Родриго Мунис, 74'), Алекс Айуоби (Райан Сесеньон, 90'), Адама Траоре (Гарри Уилсон, 67') Предупреждения: Саша Лукич (34'), Йоаким Андерсен (38'), Педру Нету (59'), Энтони Робинсон (90 + 1')

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«Ноттингем Форест» с минимальным счетом 1:0 обыграл «Тоттенхэм».

Автором единственного мяча на 28-й минуте стал Антони Эланга.