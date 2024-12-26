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    «Фулхэм» вырвал победу у «Челси», «Ноттингем» выиграл у «Тоттенхэма»

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    Подошли к концу еще две встречи 18-го тура АПЛ.

    Родриго Мунис
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    Родриго Мунис

    «Челси» на своем поле уступил «Фулхэму» со счетом 1:2.

    На 16-й минуте с передачи Леви Колуилла счет открыл Коул Палмер.

    «Дачники» смогли отыграться на 82-й минуте после точного удара Гарри Уилсона, ему ассистировал Тимоти Кастань.

    Уже в добавленное время бразильский нападающий Родриго Мунис принес три очка гостям после передачи Саши Лукича.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Челси — Фулхэм 1:2
    Голы: 1:0 Коул Палмер (16'), 1:1 Гарри Уилсон (82'), 1:2 Родриго Мунис (90 + 5') Челси: Роберт Санчес, Мало Гюсто, Олуватосин Адарабиойо, Леви Колвилл, Марк Кукурелья, Мойсес Кайседо, Энцо Фернандес, Коул Палмер, Педру Нету, Джейдон Санчо, Николас Джексон (Кристофер Нкунку, 73') Фулхэм: Бернд Лено, Энтони Робинсон, Кэлвин Бейсси, Йоаким Андерсен, Исса Диоп, Тимоти Кастань, Саша Лукич, Андреас Перейра (Томас Кейрни, 73'), Рауль Хименес (Родриго Мунис, 74'), Алекс Айуоби (Райан Сесеньон, 90'), Адама Траоре (Гарри Уилсон, 67') Предупреждения: Саша Лукич (34'), Йоаким Андерсен (38'), Педру Нету (59'), Энтони Робинсон (90 + 1')

    Календарь и таблица АПЛ

    «Ноттингем Форест» с минимальным счетом 1:0 обыграл «Тоттенхэм».

    Автором единственного мяча на 28-й минуте стал Антони Эланга.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ноттингем Форест — Тоттенхэм 1:0
    Гол: 1:0 Энтони Эланга (28') Ноттингем Форест: Матц Зельс, Никола Миленкович, Мурилло, Неко Уильямс, Ола Эйна, Эллиот Андерсон (Джеймс Уорд-Праус, 82'), Райан Йейтс, Морган Гиббз-Уайт (Жота Силва, 82'), Каллум Хадсон-Одои (Рамон Соса, 87'), Энтони Эланга (Морато, 74'), Крис Вуд (Тайво Авонийи, 87') Тоттенхэм: Фрейзер Форстер, Дестини Удоджи (Педро Порро, 81'), Раду Дрэгушин (Ив Биссума, 87'), Джед Спенс, Деян Кулушевски, Бреннан Джонсон, Родриго Бентанкур (Лукас Бергвалль, 64'), Папе Сарр (Джеймс Мэддисон, 64'), Арчи Грей, Доминик Соланке, Сон Хын Мин (Тимо Вернер, 81') Предупреждения: Райан Йейтс (10'), Эллиот Андерсон (45'), Раду Дрэгушин (49'), Мурилло (65'), Джед Спенс (75'), Джеймс Мэддисон (77'), Джед Спенс (90 + 4')
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