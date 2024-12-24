Николич: С учетом трансферов «Зенита» и «Спартака» ситуация в таблице справедлива

Главный тренер ЦСКАрассказал, почему его команде тяжело бороться за титул в текущем сезоне РПЛ.

«Мне не нравится место, которое занимает сейчас наша команда. В целом, учитывая, сколько денег тратят на трансферы те же "Зенит", "Краснодар", "Спартак" и "Динамо", нынешнюю таблицу можно назвать справедливой.

Но это промежуточный результат, не окончательный. У ЦСКА есть возможность исправить ситуацию, и мы постараемся это сделать.

Расстояние до лидеров не так велико, две-три победы, и расклад в таблице поменяется», — приводит слова Николича Bobsoccer.ru.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.