Николич: Мне сказали, что до начала сборов с ЦСКА снимут трансферный бан

Главный тренер ЦСКАрассказал, как отреагировал на новость о трансферном бане клуба.

«Нормально, потому что у нас регулярная коммуникация с руководством клуба.

Обсуждали ситуацию с Романом Юрьевичем Бабаевым, полностью ему доверяю. Он сказал мне, что уже до начала сборов трансферный бан должен быть снят, и это не будет мешать нашей работе.

Знаю, с какими сложностями сталкивается генеральный директор клуба в своей работе. Все в курсе истории с Влашичем, сколько денег должен получить клуб, но до сих пор не получил.

На такие средства можно серьезно усилиться», — приводит слова Николича Bobsoccer.ru.

Ранее сообщалось, что ФИФА может отменить свое решение о трансферном запрете для ЦСКА до конца 2024 года.

Календарь и таблица РПЛ

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.