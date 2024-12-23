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    Николич: Мне сказали, что до начала сборов с ЦСКА снимут трансферный бан

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    Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал, как отреагировал на новость о трансферном бане клуба.

    Марко Николич
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    Марко Николич

    «Нормально, потому что у нас регулярная коммуникация с руководством клуба.

    Обсуждали ситуацию с Романом Юрьевичем Бабаевым, полностью ему доверяю. Он сказал мне, что уже до начала сборов трансферный бан должен быть снят, и это не будет мешать нашей работе.

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    • Знаю, с какими сложностями сталкивается генеральный директор клуба в своей работе. Все в курсе истории с Влашичем, сколько денег должен получить клуб, но до сих пор не получил.

    На такие средства можно серьезно усилиться», — приводит слова Николича Bobsoccer.ru.

    Ранее сообщалось, что ФИФА может отменить свое решение о трансферном запрете для ЦСКА до конца 2024 года.

    Календарь и таблица РПЛ

    ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.

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