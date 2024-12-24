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    Президент «Интера» Маротта: «Милан» проявил к нам неуважение

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Интер Милан
    Президент «Интера» Джузеппе Маротта жестко ответил на слова владельца «Милана» Джерри Кардинале, что «россонери» хотят выиграть скудетто «по-умному» в отличие от «нерадзурри», которые вложились и обанкротились по итогам прошлого сезона.

    Джузеппе Маротта
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    Джузеппе Маротта

    «Я не хотел комментировать, но теперь чувствую, что должен ответить. Это неуместные утверждения, демонстрирующие неуважение к престижу и имиджу клуба. Я думаю, Кардинале немного запутался.

    Это правда, что в предыдущие годы у нашего основного акционера были некоторые финансовые трудности, но их сопровождал и Oaktree, который сегодня владеет клубом и устанавливает правила на будущее.

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  • 18/12/2024

    • Способ управления "Интером" совершенно другой. Мы придерживаемся принципов финансового Fair Play, национальных лицензий, которые также очень жёсткие по экономическим критериям, и прошли путь от убытков в € 246 млн до прошлогодних всего лишь € 46 млн, в сезоне, когда мы также выиграли скудетто и Суперкубок Италии.

    Учитывая, что сейчас Рождество, позвольте нам также отметить, что мы являемся единственным клубом в Милане, имеющим две звезды на футболках», — цитирует Маротту Football Italia.

    Календарь и таблица Серии А

    Сейчас «Интер» идет третьим в Серии с 38 очками и отстает на два очка от лидера «Аталанты». «Милан» (26) лишь восьмой.

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