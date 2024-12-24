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    В «Локомотиве» высказались о работе Галактионова

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    Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко высказался о работе Михаила Галактионова в команде.

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    «Всё начинается с тренировочного процесса, с комплектования команды. Те показатели, которые были зимой в начале 2023 года, и то, что мы имеем сейчас, — разные вещи. Команда прибавила физически, добавила в психологическом плане.

    Самое главное — футболисты имеют совсем другие связи между собой на поле, потому что можно пригласить хороших игроков, но чтобы команда превратилась в команду — нужно время. Его всегда не хватает, но за два года командой был проделан хороший путь», — приводит слова Леонченко «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Сейчас «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

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