В «Локомотиве» высказались о работе Галактионова

Генеральный директорвысказался о работев команде.

«Всё начинается с тренировочного процесса, с комплектования команды. Те показатели, которые были зимой в начале 2023 года, и то, что мы имеем сейчас, — разные вещи. Команда прибавила физически, добавила в психологическом плане.

Самое главное — футболисты имеют совсем другие связи между собой на поле, потому что можно пригласить хороших игроков, но чтобы команда превратилась в команду — нужно время. Его всегда не хватает, но за два года командой был проделан хороший путь», — приводит слова Леонченко «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Сейчас «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.