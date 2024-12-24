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    Колосков: У Черчесова ноль шансов остаться в Казахстане

    Футбол Сборная Казахстана
    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил перспективы Станислава Черчесова в сборной Казахстана. Специалиста могут уволить из команды. Колосков уверен, что Черчесов покинет Казахстан.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Вопрос с возможной отставкой Черчесова из сборной Казахстана непростой. Если исходить из того, что критерии работы тренера — результат, то это вполне объяснимо, результата нет. Шесть игр — пять поражений. Но, с другой стороны, человек уже освоился, узнал возможности игроков, футболисты познакомились с ним, наладился контакт. Здесь ситуация 50 на 50. Но всё поменялось — его приглашал один президент, сейчас он уже другой. Новый глава федерации мог прийти со своими кандидатурами, как это нередко бывает. Если так, то у Саламыча ноль шансов остаться в Казахстане. Жаль, потому что он тренер опытный, прошедший хорошую тренерскую школу, добился результатов. У него хорошая биография. В пользу него есть один аргумент и два — против: отсутствие результата и новый президент.

    Свою биографию Черчесов не испортил временем в Казахстане. У тренера всякое бывает, это, по сути, первый неудачный опыт. Всё остальное положительное: работа в России, в Австрии, в Венгрии. Его квалификация не изменилась, а имидж остаётся высоким», — сказал Колосков «Чемпионату».

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