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    Абаскаль — о «Спартаке»: Команда, которую мы видим сегодня, была полностью подготовлена нами

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    Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался об игре москвичей в этом сезоне.

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    «Если честно, команда, которую мы видим сегодня, была полностью подготовлена и создана нами: прогресс Максименко, игра в четыре защитника, Олег Рябчук, Алексис Дуарте и Срджан Бабич, которых мы пригласили, Даниил Денисов, которого я продвинул в первую команду.

    Новым игроком является только Эсекьель Барко, но даже до его появления в команде мы вели переговоры с клубом о приобретении атакующего полузащитника, который может забивать восемь и более голов за сезон, чтобы быть полностью конкурентоспособными», — приводит слова Абаскаля «Матч ТВ».

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    Напомним, что «Спартак» сейчас занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.

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