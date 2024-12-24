Абаскаль — о «Спартаке»: Команда, которую мы видим сегодня, была полностью подготовлена нами

Бывший главный тренервысказался об игре москвичей в этом сезоне.

«Если честно, команда, которую мы видим сегодня, была полностью подготовлена и создана нами: прогресс Максименко, игра в четыре защитника, Олег Рябчук, Алексис Дуарте и Срджан Бабич, которых мы пригласили, Даниил Денисов, которого я продвинул в первую команду.

Новым игроком является только Эсекьель Барко, но даже до его появления в команде мы вели переговоры с клубом о приобретении атакующего полузащитника, который может забивать восемь и более голов за сезон, чтобы быть полностью конкурентоспособными», — приводит слова Абаскаля «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, что «Спартак» сейчас занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.