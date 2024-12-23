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    Левандовский: «Барселона» в матче с «Атлетико» сыграла в хороший футбол

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    Форвард «Барселоны» Роберт Левандовский высказался о поражении от «Атлетико» в чемпионате Испании. Каталонцы уступили 1:2. Решающий гол был пропущен на 96-й минуте.

    Роберт Левандовский
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    Роберт Левандовский

     «Думаю, команда расстроена ещё больше, потому что мы провели очень хороший первый тайм против "Атлетико". Даже во втором тайме мы были сильны, но из-за наших ошибок "Атлетико" создал моменты и забил два гола.

    Мы играли в хороший футбол, но неважно, насколько хорошо ты играешь, если не используешь свои шансы. Можно играть красиво, но без последнего штриха забить становится сложно, и именно поэтому мы проиграли», — приводит слова Левандовского Barca Universal.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Левандовский в текущем сезоне в 24-х матчах забил 23 мяча и сделал два ассиста.

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