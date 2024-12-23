Левандовский: «Барселона» в матче с «Атлетико» сыграла в хороший футбол

Роберт Левандовский Фото: globallookpress.com
«Думаю, команда расстроена ещё больше, потому что мы провели очень хороший первый тайм против "Атлетико". Даже во втором тайме мы были сильны, но из-за наших ошибок "Атлетико" создал моменты и забил два гола.
Мы играли в хороший футбол, но неважно, насколько хорошо ты играешь, если не используешь свои шансы. Можно играть красиво, но без последнего штриха забить становится сложно, и именно поэтому мы проиграли», — приводит слова Левандовского Barca Universal.
Календарь и таблица испанской Примеры
Левандовский в текущем сезоне в 24-х матчах забил 23 мяча и сделал два ассиста.