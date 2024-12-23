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    Агент Головина: Александр восстановится к следующей игре

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    Агент Александр Клюев, представляющий интересы хавбека «Монако» Александра Головина, рассказал о степени серьезности его повреждения.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    «С Александром Головиным всё в порядке. Он будет готов к следующей игре. Никаких травм нет», — сказал Клюев «Матч ТВ».

    Лучший футболист 2024 года не смог сыграть в 1/32 финала Кубка Франции против «Юнион Сен‑Жан» (4:1) из-за травмы. Сейчас Головин приступил к процессу восстановления.

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    В этом сезоне россиянин сыграл 19 матчей за монегасков, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу. Следующую встречу «Монако» сыграет в Суперкубке Франции 5 января.

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