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    «Сен-Жин» — «Монако»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Футбол Франции Монако
    22 декабря состоятся матчи 1/32 финала Кубка Франции. В одном из поединков «Монако» на нейтральном поле сыграет со скромным клубом «Сен-Жан». Встреча начнется в 16:45 мск.

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    Несмотря на свой низкий уровень «Сен-Жан» успел пройти два раунда Кубка Франции. Последний раз в этом турнире команда сыграла 30 ноября, когда с минимальным перевесом выиграла у «Версаля» (2:1). Так что номинальные хозяева уже, можно сказать, добились выдающегося результата.

    Для «Монако» этот матч вряд ли имеет большое значение. Здесь гости смогут отдохнуть и дать поиграть футболистам запаса. Такая перезагрузка может пойти на пользу, учитывая, что до этого были «Арсенал» (0:3), ПСЖ (2:4), «Марсель» (1:2).

    Прогнозы и ставки

    Исход поединка предрешен. «Монако» совершенно точно не позволит случится сенсации. тем более после такой серии неудачных выступлений.

    • Букмекеры дают такие коэффициенты: 1.01 на «Монако», 29.0 на ничью, 51.0 на победу «Сен-Жана».

    • Эксперты LiveSport.Ru дали свой прогноз с коэффициентом 2.63.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Сен-Жан» — «Монако» смотрите на сайте LiveCup.Run.

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