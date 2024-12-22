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    Канчельскис: Нужно терроризировать ФИФА и УЕФА, чтобы они нас поскорее вернули

    Футбол Сборная России Футбол России
    Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис порассуждал на предмет возможного возвращения национальной команды на международные турниры.

    Андрей Канчельскис
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    Андрей Канчельскис

    «Не верю, что нас допустят в следующем году. В 2026 году чемпионат мира, и как нас тогда пустят играть в международных играх? Не может быть такого. Мы все адекватные люди и должны смотреть на происходящее.

    В 2026 году проведут чемпионат мира без нас, а в 2027 году будем надеяться на отборы. Сейчас все так быстро не делается. Может быть, только в 2028 году Россия попадет на Евро, и то дай Бог. Хотя все отборочные игры уже давно расписаны. Хотелось бы, чтобы нас вернули как можно скорее, но этого не получится.

    В 2028 году маленький шанс на наше возвращение, а большой шанс — 2030 год. Нам все равно надо готовиться и ждать. Нельзя заканчивать играть вовсе. Нужно постоянно разговаривать и терроризировать ФИФА и УЕФА, чтобы они нас поскорее вернули. Считаю, что 2030 год — реальность для нас», — цитирует Канчельскиса Sport24.

    Напомним, сборная России отстранена от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.

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