Канчельскис: Нужно терроризировать ФИФА и УЕФА, чтобы они нас поскорее вернули

Бывший футболист сборной Россиипорассуждал на предмет возможного возвращения национальной команды на международные турниры.

«Не верю, что нас допустят в следующем году. В 2026 году чемпионат мира, и как нас тогда пустят играть в международных играх? Не может быть такого. Мы все адекватные люди и должны смотреть на происходящее.

В 2026 году проведут чемпионат мира без нас, а в 2027 году будем надеяться на отборы. Сейчас все так быстро не делается. Может быть, только в 2028 году Россия попадет на Евро, и то дай Бог. Хотя все отборочные игры уже давно расписаны. Хотелось бы, чтобы нас вернули как можно скорее, но этого не получится.

В 2028 году маленький шанс на наше возвращение, а большой шанс — 2030 год. Нам все равно надо готовиться и ждать. Нельзя заканчивать играть вовсе. Нужно постоянно разговаривать и терроризировать ФИФА и УЕФА, чтобы они нас поскорее вернули. Считаю, что 2030 год — реальность для нас», — цитирует Канчельскиса Sport24.

Напомним, сборная России отстранена от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.