Хесус Навас: Завершение карьеры? К этому моменту никто не готов

Ветеран «Севильи»высказался о завершении карьеры. 39-летний футболист готовится повесить бутсы на гвоздь.

«К этому моменту никто не готов. Проблема с бедром говорит: "Вот и все", но футбол — это то, чем ты занимаешься всю свою жизнь. Это то, что ты любишь, это мечта, и я могу сказать, что я осуществил все свои мечты, я достиг всех радостей, но просыпаться и не иметь возможности коснуться мяча будет сложно.

Я работал над этой проблемой три или четыре года, и это сложно. Я немного научился с этим справляться, но в этом году все стало еще хуже и намного сложнее. Когда я играю матч целиком, то на следующий день бывает трудно, бывают дни, когда я не могу ходить. В такой ситуации нужно принимать решение. Мои товарищи по команде знают о моей проблеме, они видят, как я тренируюсь. Я стараюсь немного больше контролировать себя, оценивать свои силы, но в игре вы должны выкладываться по полной, и в такие моменты все становится хуже.

Меня переполняет множество эмоций. Пытаюсь насладиться моментом с моими болельщиками, всей этой любовью, и это самое главное. В конце концов, футбол — это моя жизнь. Я наслаждаюсь этим в полной мере, и это то, что позволило мне дожить до своих лет, наслаждаясь игрой за "Севилью" и национальную команду, представляя свою страну, отдавая все силы. В конце концов с этим днем сталкиваются все. Это сложно», — цитирует Наваса Marca.