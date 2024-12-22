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    Хесус Навас: Завершение карьеры? К этому моменту никто не готов

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    Ветеран «Севильи» Хесус Навас высказался о завершении карьеры. 39-летний футболист готовится повесить бутсы на гвоздь.

    Хесус Навас
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    Хесус Навас

    «К этому моменту никто не готов. Проблема с бедром говорит: "Вот и все", но футбол — это то, чем ты занимаешься всю свою жизнь. Это то, что ты любишь, это мечта, и я могу сказать, что я осуществил все свои мечты, я достиг всех радостей, но просыпаться и не иметь возможности коснуться мяча будет сложно.

    Я работал над этой проблемой три или четыре года, и это сложно. Я немного научился с этим справляться, но в этом году все стало еще хуже и намного сложнее. Когда я играю матч целиком, то на следующий день бывает трудно, бывают дни, когда я не могу ходить. В такой ситуации нужно принимать решение. Мои товарищи по команде знают о моей проблеме, они видят, как я тренируюсь. Я стараюсь немного больше контролировать себя, оценивать свои силы, но в игре вы должны выкладываться по полной, и в такие моменты все становится хуже.

    Меня переполняет множество эмоций. Пытаюсь насладиться моментом с моими болельщиками, всей этой любовью, и это самое главное. В конце концов, футбол — это моя жизнь. Я наслаждаюсь этим в полной мере, и это то, что позволило мне дожить до своих лет, наслаждаясь игрой за "Севилью" и национальную команду, представляя свою страну, отдавая все силы. В конце концов с этим днем сталкиваются все. Это сложно», — цитирует Наваса Marca.

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