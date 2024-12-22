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    Флик: Мы провели выдающуюся игру, но я разочарован результатом

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    Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о матче против «Атлетико» (1:2).

    Ханс-Дитер Флик
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    Ханс-Дитер Флик

    «Мы провели выдающуюся игру. Я очень горжусь своими игроками, но я очень разочарован результатом. "Атлетико" ждал своего шанса, и для них этого было достаточно. Для нас всё по-другому. Проиграть сегодня было очень обидно… Но я в восторге от игры», — приводит слова Флика Фабрицио Романо в соцсетях.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    После этого матча «Атлетико» занимает 1-е место в таблице Примеры с 41-ю очками в активе. «Барселона» располагается на 2-й позиции с 38-ю баллами.

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