Флик: Мы провели выдающуюся игру, но я разочарован результатом

Главный тренервысказался о матче против(1:2).

«Мы провели выдающуюся игру. Я очень горжусь своими игроками, но я очень разочарован результатом. "Атлетико" ждал своего шанса, и для них этого было достаточно. Для нас всё по-другому. Проиграть сегодня было очень обидно… Но я в восторге от игры», — приводит слова Флика Фабрицио Романо в соцсетях.

Календарь и таблица испанской Примеры

После этого матча «Атлетико» занимает 1-е место в таблице Примеры с 41-ю очками в активе. «Барселона» располагается на 2-й позиции с 38-ю баллами.