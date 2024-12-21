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    «Майнц» и «Санкт-Паули» одержали победы в матчах Бундеслиги

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    Завершились два матча 15-го тура немецкой Бундеслиги.

    «Майнц»
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    «Майнц»

    В одной из встреч «Майнц» в гостях одолел «Айнтрахт» со счетом 3:1.

    В составе гостей дублем отметился Пауль Небель, который забил свои голы на 27-й и 58-й минутах встречи. На 15-й минуте игрок «Айнтрахта» Кауа Сантос организовал гол в свои ворота.

    У хозяев единственный гол записал на свой счет Расмус Кристенсен на 75-й минуте.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Айнтрахт Ф — Майнц 1:3
    Голы: 0:1 Кауан Сантос (автогол) (15'), 0:2 Пауль Небель (27'), 0:3 Пауль Небель (58'), 1:3 Расмус Кристенсен (75') Айнтрахт Ф: Кауан Сантос, Ннамди Коллинз (Джан Узун, 46'), Расмус Кристенсен, Робин Кох, Артур Теате, Натаниэль Браун, Эйе Скири (Хуго Ларссон, 46'), Фарес Шаиби (Ансгар Кнауфф, 61'), Эмиль Хойлунд (Жан-Маттео Баойя, 60'), Уго Экитике (Игор Матанович, 61'), Омар Мармуш Майнц: Робин Центнер, Филипп Мвене, Штефан Белл (Моритц Йенц, 86'), Данни да Коста, Ли Джэ Сон (Хон Хён-сок, 76'), Пауль Небель, Надим Амири, Кайсю Сано, Антони Каси (Сильван Видмер, 76'), Доминик Кор, Арминдо Зиб (Nikolas Veratschnig, 58') Предупреждения: Филипп Мвене (11'), Жан-Маттео Баойя (65') Удаление: Надим Амири (21')

    После этого матча «Майнц» занимает 5-е место в таблице Бундеслиги с 25-ю очками в активе. «Айнтрахт» — на 3-й позиции (27).

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В параллельном матче «Санкт-Паули» одержал победу над «Штутгартом» (1:0).

    Единственный гол в этом матче забил нападающий гостей Йоханнес Эггештайн на 21-й минуте.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Штутгарт — Санкт-Паули 0:1
    Гол: 0:1 Йоханнес Эггештайн (21') Штутгарт: Александр Нюбель, Йоша Вагноман (Фабиан Ридер, 65'), Антони Руо (Анри Чейз, 46'), Юлиан Хабот (Паскаль Штенцель, 74'), Максимилиан Миттельштадт, Янник Кайтель (Jarzinho Malanga, 89'), Ангело Штиллер, Крис Фюрих, Энцо Мийо, Ник Вольтемаде, Эрмедин Демирович Санкт-Паули: Никола Васильев, Филипп Треу, Ларс Рицка (Адам Дзвигала, 70'), Хауке Валь, Дэвид Немет, Морган Гилавоги (Erik Ahlstrand, 81'), Карло Бухальфа, Джексон Ирвайн, Оладапо Афолаян (A.Albers, 90'), Йоханнес Эггештайн (Данель Синани, 70'), Manolis Saliakas Предупреждения: Йоханнес Эггештайн (45 + 1'), Янник Кайтель (76'), Данель Синани (83'), Ник Вольтемаде (90 + 4')

    «Санкт-Паули» занимает 14-е место в таблице с 14-ю очками в активе, а «Штутгарт» — на 9-й позиции (23).

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