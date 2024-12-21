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    «Байер» — «Фрайбург»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    «Байер» и «Фрайбург» в Леверкузене проведут очную встречу в рамках 15-го тура немецкой Бундеслиги. Поединок команд назначен на 21 декабря 20:30 мск.

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    Коллектив Хаби Алонсо выдал хороший отрезок сезона. «Фармацевты» смогли выиграть пару матчей в Лиге чемпионов и одержать 4 победы подряд в Бундеслиге. В ЛЧ они минимально выиграли у «Интера», после чего на выезде одолели «Аугсбург» 2:1. Кроме того, «Байер» завоевал путевку в четвертьфинал Кубка Германии благодаря победе 2:1 над «Баварией». От нее, кстати, леверкузенцы отстают в таблице на 7 пунктов. Клуб набрал 29 очков и занимает 2-е место.

    «Фрайбург» идет 5-м по списку. В его активе 24 очка. В Бундеслиге команда не проигрывает вот уже три матча. Она обыграла гладбахскую «Боруссию» (3:1) и «Вольфсбург» (3:2), а также сыграла вничью с «Хоффенхаймом» (1:1). Однако с учетом всех турниров «Фрайбург» не может выиграть на выезде уже 5 матчей.

    Прогнозы и ставки

    Ожидаемо «Байер» является фаворитом аналитиков. Это неудивительно, ведь леверкузенцы выдали серию хороших результатов. К тому же им нужна победа, чтобы сохранить 2-е место.

    • Букмекеры предлагают 1.44 на «Байер», 7.35 на «Фрайбург» и 4.95 на ничью.

    • Эксперты LiveSport.Ru уверены в хозяевах поля и сделали ставку на них. Узнать какую именно ставку сделала редакция сайта, можно в прогнозе с коэффициентом 2.05.

    • Прогноз от ИИ: «Байер» выиграет с разницей в два гола, счет составит 2:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Байер» — «Фрайбург» смотрите на LiveCup.Run. Сайт предложит предматчевую статистику, стартовые составы команд, а также коэффициенты букмекеров.

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