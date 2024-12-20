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    «Бавария» — «Лейпциг»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    Мюнхенская «Бавария» примет «Лейпциг» в матче 15-го тура немецкой Бундеслиги, который состоится 20 декабря на «Альянц Арене». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по мск.

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    В последнем туре «Бавария» сенсационно проиграла «Майнцу» 1:2. На турнирное положение мюнхенцев в таблице это никак не повлияло, но осадок у футболистов команды Венсана Компани должен был остаться. В любом случае «Бавария» сохранила дистанцию от Байера. С 33 очками хозяева лидируют, опережая леверкузенцев на 4 пункта.

    «Лейпциг» выиграл два последних матча в Бундеслиге. «Быки» наконец-то начали набирать высоту после серии неудачных выступлений. На выезде гости обыграли 2:0 «Хольштайн Киль», после чего у себя дома выиграли 2:1 у «Айнтрахта». После этого «Лейпциг» вернулся в топ-4. С 27 очками клуб занимает 4-е место, а отрыв от идущего 5-м «Фрайбурга» составляет 3 пункта.

    Прогнозы и ставки

    Матч покажет, опомнилась ли «Бавария» после неприятного поражения. Как бы там ни было, коэффициенты на «Баварию» очень низкие.

    • Букмекеры дают на победу хозяев всего 1.22, тогда как на «Лейпциг» цифра составляет 13.0. Ничья оценивается коэффициентом 7.35.

    • Эксперты LiveSport.Ru в своем прогнозе предложили две ставки на «Лейпциг». Они считают что «быков» не стоит раньше времени списывать со счетов.

    • По прогнозу от искусственного интеллекта, «Бавария» выиграет со счетом 2:1.

    Трансляция матча

    Смотрите прямую трансляцию матча «Бавария» — «Лейпциг» и других поединков недели на сайте LiveCup.Run.

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