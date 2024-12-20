Мюнхенскаяприметв матче 15-го тура немецкой Бундеслиги, который состоится 20 декабря на «Альянц Арене». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по мск.

В последнем туре «Бавария» сенсационно проиграла «Майнцу» 1:2. На турнирное положение мюнхенцев в таблице это никак не повлияло, но осадок у футболистов команды Венсана Компани должен был остаться. В любом случае «Бавария» сохранила дистанцию от Байера. С 33 очками хозяева лидируют, опережая леверкузенцев на 4 пункта.

«Лейпциг» выиграл два последних матча в Бундеслиге. «Быки» наконец-то начали набирать высоту после серии неудачных выступлений. На выезде гости обыграли 2:0 «Хольштайн Киль», после чего у себя дома выиграли 2:1 у «Айнтрахта». После этого «Лейпциг» вернулся в топ-4. С 27 очками клуб занимает 4-е место, а отрыв от идущего 5-м «Фрайбурга» составляет 3 пункта.

Прогнозы и ставки

Матч покажет, опомнилась ли «Бавария» после неприятного поражения. Как бы там ни было, коэффициенты на «Баварию» очень низкие.

Букмекеры дают на победу хозяев всего 1.22, тогда как на «Лейпциг» цифра составляет 13.0. Ничья оценивается коэффициентом 7.35.

Эксперты LiveSport.Ru в своем прогнозе предложили две ставки на «Лейпциг». Они считают что «быков» не стоит раньше времени списывать со счетов.

в своем прогнозе предложили две ставки на «Лейпциг». Они считают что «быков» не стоит раньше времени списывать со счетов. По прогнозу от искусственного интеллекта, «Бавария» выиграет со счетом 2:1.

Трансляция матча

Смотрите прямую трансляцию матча «Бавария» — «Лейпциг» и других поединков недели на сайте LiveCup.Run.

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