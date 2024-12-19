ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Трофей Лиги чемпионовСмена концепции. Станет ли Объединенная лига угрозой Лиге чемпионов?
    Все новости спорта

    «Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» и вышел в полуфинал Кубка английской лиги

    «Саутгемптон» — «Ливерпуль»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Кубок Лиги Футбол Англии Ливерпуль Саутгемптон
    В матче 1/4 финала Кубка английской лиги «Ливерпуль» на выезде победил «Саутгемптон» со счетом 2:1.

    Дарвин Нуньес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дарвин Нуньес

    В первом тайме за гостей забили Дарвин Нуньес и Харви Эллиот, а после перерыва Кэмерон Арчер смог отквитать один мяч.

    Кубок английской лиги. 1/4 финала
    Саутгемптон — Ливерпуль 1:2 (0:2, 1:0)
    Голы: 0:1 — 24 Нуньес, 0:2 — 32 Эллиот, 1:2 — 59 АрчерСаутгемптон: Маккарти, Мэннинг, Бри (Сугавара, 61), Вуд-Гордон, Беднарек (Бреретон, 84), Харвуд-Беллис, Фернандеш, Арибо (Лаллана, 84), Даунс (Сулемана, 73), Диблинг, Арчер (Онуачу, 73)Ливерпуль: Келлехер, Гомес (Цимикас, 46), Эндо, Куанса, Александер-Арнолд (Кьеза, 46), Ньони (Дэннс, 86), Мортон, Мак Аллистер (Макконнелл, 63), Эллиот, Гакпо (Диогу Жота, 63), НуньесПредупреждения: Эллиот (57), Даунс (57), Макконнелл (90), Бреретон (90+4)

    Отметим, что «Ливерпуль» смог пробиться в полуфинал, но его соперник станет известен позже.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Зацепится ли АПОЭЛ за 1/8 финала Лиги конференций?
  • АПОЭЛ — «Астана». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Сумеют ли манкунианцы переиграть «шпор»?
  • «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
  • «Интер» учинит разгром фриуланцам
  • «Интер» — «Удинезе». Прогноз и ставки
  • 3.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.69
  • Экспресс дня 19 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч АПОЭЛ — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Интер — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Филадельфия — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Панатинаикос — Динамо Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Челси — Шемрок Роверс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Витория Гимарайнш — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры