«Саутгемптон» — «Ливерпуль»: счет матча 1:2, обзор голов

В матче 1/4 финала Кубка английской лигина выезде победилсо счетом 2:1.

В первом тайме за гостей забили Дарвин Нуньес и Харви Эллиот, а после перерыва Кэмерон Арчер смог отквитать один мяч.

Кубок английской лиги. 1/4 финала Саутгемптон — Ливерпуль 1:2 (0:2, 1:0) Голы: 0:1 — 24 Нуньес, 0:2 — 32 Эллиот, 1:2 — 59 АрчерСаутгемптон: Маккарти, Мэннинг, Бри (Сугавара, 61), Вуд-Гордон, Беднарек (Бреретон, 84), Харвуд-Беллис, Фернандеш, Арибо (Лаллана, 84), Даунс (Сулемана, 73), Диблинг, Арчер (Онуачу, 73)Ливерпуль: Келлехер, Гомес (Цимикас, 46), Эндо, Куанса, Александер-Арнолд (Кьеза, 46), Ньони (Дэннс, 86), Мортон, Мак Аллистер (Макконнелл, 63), Эллиот, Гакпо (Диогу Жота, 63), НуньесПредупреждения: Эллиот (57), Даунс (57), Макконнелл (90), Бреретон (90+4)

Отметим, что «Ливерпуль» смог пробиться в полуфинал, но его соперник станет известен позже.