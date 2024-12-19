«Оренбург» не будет выступать в Молодежной футбольной лиге в 2025 году

Молодежная командане будет выступать в Молодежной футбольной лиге в 2025 году, сообщает «Матч ТВ».

По данным источника, приоритет в молодежном секторе уральского клуба будет отдаваться «Оренбургу‑2», где теперь будут играть перспективные выпускники клубной академии.

Общий бюджет молодежной команды и «Оренбурга‑2» составляет порядка 100 миллионов рублей в год. Таким образом клуб сможет сэкономить часть средств.

В минувшем сезоне «Оренбург» на первом этапе розыгрыша МФЛ стал последним в группе Б и занял восьмое место из десяти команд на втором этапе соревнований.

Напомним, основная команда «Оренбурга» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.